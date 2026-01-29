أميركا: تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية حتى أول فبراير

أفاد مسؤولون أميركيون وتقارير إخبارية بوفاة عشرات الأشخاص في 14 ولاية، جرّاء العاصفة الشتوية القوية التي اجتاحت معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة وشرقها، وتركت المنطقة تحت وطأة الثلوج والجليد ودرجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون الصفر مئوية.

وراوحت أسباب الوفيات المرتبطة بالعاصفة بين انخفاض درجة حرارة الجسم والتعرّض لحوادث القلب أثناء إزالة الثلوج، بينما لايزال نحو 200 مليون أميركي يخضعون لتحذيرات حتى الأول من فبراير المقبل.

وكانت العاصفة بدأت بالتشكل، يوم الجمعة الماضي وأدت إلى تساقط الثلوج على منطقة واسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعاقت الثلوج حركة المرور على الطرقات، وأدت إلى إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي ​على نطاق واسع قبل أن تبدأ ​فاعليتها بالانخفاض، ​مخلفة برداً قارساً من المتوقع أن يستمر إلى أوائل الشهر المقبل.

وتحشد المدن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ والموارد، لضمان سلامة السكان، لاسيما المشردون، حتى مع انقطاع الكهرباء عن أكثر من 550 ألف ​منزل وشركة ​في أنحاء البلاد، وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن «10 من ضحايا العاصفة لاقوا حتفهم في المدينة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات».