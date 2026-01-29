بركان يقذف رماداً بارتفاع 9000 متر في روسيا

قذف بركان تشيفيلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا، بأقصى الشرق الروسي، رماداً إلى ارتفاع عدة كيلومترات فوق مستوى البحر، بحسب ما أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أمس.

وقالت الخدمة، على تطبيق «تليغرام»، إن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر، أطلق عموداً من الرماد وصل إلى 9000 متر فوق سطح البحر، مرفقة الخبر بفيديو يُظهر سحابة كبيرة في السماء، وامتدت سحابة الرماد البركانيّ 110 كيلومترات غرب البركان، بحسب مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثورانات البركانية، وأصدرت السلطات تحذيراً جوياً في المنطقة القريبة من البركان.