زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى أميركا

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، ستزور الولايات المتحدة قريباً، لكن لم يتم تحديد موعد بعد، وستكون رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وتعكس هذه الدعوة تحولاً مفاجئاً في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، منذ أن نفذت قوات أميركية خاصة عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس، نيكولاس مادورو، ونقله إلى سجن أميركي لمواجهة تهم تهريب مخدرات، وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة.