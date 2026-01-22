الحر الشديد يفاقم حرائق الغابات في تشيلي

أفادت السلطات في تشيلي بأن حرائق الغابات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، حتى الآن، فيما نفذت الحكومة عمليات إجلاء جماعي وكافحت ما يقرب من 20 حريقاً اشتدت بسبب الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

وقال وزير الأمن، لويس كورديرو، في مؤتمر صحافي، إنه «بينما ساعدت الأحوال الجوية الأخيرة في السيطرة على بعض الحرائق، إلا أن أكبرها لاتزال مشتعلة وسط توقعات باستمرار الظروف الجوية السيئة».

وخضعت أجزاء من وسط تشيلي وجنوبها لتحذيرات من موجة حر شديدة، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية.

وقالت المؤسسة الوطنية للغابات إن فِرَق الإطفاء تكافح عدداً من الحرائق في أنحاء البلاد، أكبرها في منطقتَي نيوبل وبيو بيو.

وأعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريتش، حالة الكوارث بسبب الحرائق، التي أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الإخلاء. وخلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، تتعرض تشيلي بشكل متكرر لحرائق غابات شديدة، ففي العام الماضي لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم بسبب الحرائق، فيما تضرر أكثر من 15 ألف منزل.

وانتشر الدخان في جميع أنحاء وسط تشيلي، ما أدى إلى تدهور جودة الهواء والرؤية بشكل كبير بالمجتمعات الحضرية والساحلية، في وقت يواصل رجال الإطفاء جهود إخماد الحرائق وسط حرارة شديدة ورطوبة منخفضة ورياح قوية.