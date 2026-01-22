اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا، عاودت العمل، أمس، للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان.

وقالت الشركة، في بيان، إن عملية إعادة التشغيل تنحصر في البداية بواحد من المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، وهي الأكبر في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية. وأعطى حاكم مقاطعة نيغاتا (وسط غرب اليابان) التي تقع فيها محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الشهر الماضي، موافقته على معاودة تشغيلها، رغم استمرار انقسام الرأي العام الشديد في هذا الشأن، حيث أظهر استطلاع رأي، أجرته السلطات المحلية في سبتمبر السابق، معارضة 60% من السكان لإعادة تشغيل المحطة، بينما أيدها 37%. ورغم البرد القارس تظاهر، أول من أمس، عشرات الأشخاص معظمهم من كبار السن، قرب مدخل محطة كاشيوازاكي على ساحل بحر اليابان، احتجاجاً على القرار. وأوقف تشغيل المحطة عن العمل عندما أغلقت اليابان كل مفاعلاتها النووية، بعد المأساة الثلاثية التي حلّت بفوكوشيما في مارس 2011، حيث شهدت زلزالاً وتسونامي وكارثة نووية، لكن اليابان تسعى إلى الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي. كذلك أعربت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن دعمها لاستخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية.