دير لاين: على أوروبا التخلي عن «حذرها التقليدي»

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوروبا إلى التخلي عن «حذرها التقليدي» في مواجهة تحديات عالم «يزداد فوضوية» تحكمه «القوة الفجّة».

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أمس: «إننا نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة، سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية، تكنولوجية أم جيوسياسية»، مشيرة إلى «الوضع غير المستقر» في القطب الشمالي وغرينلاند، والقصف «المتواصل» في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشددت على أن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند «لن تؤدي إلا إلى تشجيع» من وصفتهم بـ«الخصوم».