كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها في مطعم صغير

أفادت تقارير عدة بأن أميرة ويلز احتفلت بعيد ميلادها الـ44 بتناول الغداء في مطعم صغير بمدينة بيركشاير، حيث أشاد الموظفون بـ«سحرها ورشاقتها»، وانضمت كيت ميدلتون، التي نشأت في بيركشاير، إلى والدتها كارول ميدلتون (70 عاماً)، وشقيقتها بيبا (42) عاماً، لتناول وجبة بمطعم فرنسي في شارع هنغرفورد.

وبفخر على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفل مطعم «ذا فونغي كلاب»، الذي يقدم أطعمة بأسعار معقولة، بـ«ضيفته الاستثنائية».

ويبدو أن سعر جميع الوجبات أقل من 25 جنيهاً إسترلينياً، وفقاً لقائمة الطعام.

وجاء في منشور على موقع «فيسبوك»: «لا توجد صور لنشاركها (ستفهمون السبب)، لكن جميع أفراد فريق المطعم أفادوا بالشيء نفسه: كانت ساحرة للغاية ورشيقة ومشرقة تماماً كما تتخيلونها.. كانت لحظة سحرية ومميزة لمطعمنا الصغير، ولن ننساها بسرعة».

ويفتخر مطعم «فونغي كلاب»، الذي له فروع أيضاً في مارلبورو، حيث درست كيت، بـ«أجوائه المريحة والخالية من الهموم، من دون قواعد صارمة بين المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات».

كما يفخر القائمون على المطعم بتقديم أطباق موسمية وقيمة ممتازة مقابل المال، مع توفير تجربة طعام ممتعة وخدمة مميزة، ويبدو أن المطعم يحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص العاديين، عدا أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث حصل على 4.6 نجوم من أصل خمسة على محرك البحث «غوغل».

وكانت كيت احتفلت أيضاً بعيد ميلادها الـ44، في التاسع من يناير، بفيديو «شخصي للغاية» تحدثت فيه عن الراحة التي استمدتها من الطبيعة أثناء علاجها من السرطان، قائلة إنها «ممتنة للغاية» لـ«اكتشاف معنى الحياة»، وأصدر قصر كنسينغتون الحلقة الأخيرة من سلسلة مقاطع الفيديو «الأم الطبيعة»، التي استمرت مدة عام، والتي تتضمن تعليقاً صوتياً من كيت، ولقطات لها أثناء نزهة صباحية في بيركشاير، بالقرب من منزلها في وندسور. عن «ديلي ميل»