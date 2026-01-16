توقيف عميل الخدمة السرية المكلف بحماية فانس عن العمل

أكدت وكالة الخدمة السرية الأميركية لقناة «فوكس نيوز» أن موظف الوكالة المكلف بحماية نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أُوقف عن العمل، بعد أن نشر الصحافي المستقل، جيمس أوكيفي، مقطع فيديو سرياً يزعم أن العميل السري لفانس يسرب معلومات أمنية حساسة.

وقالت الوكالة إنها تحقق في الأمر، مؤكدة أن التصريح الأمني للموظف تم تعليقه، وإلغاء حقه في الوصول إلى مرافق وكالة الخدمة السرية وأنظمتها أثناء التحقيق في الحادث، ما يفتح الباب أمام مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الأمن.

وقال نائب مدير الوكالة، ماثيو كوين، في بيان: «لا تتسامح الخدمة السرية الأميركية مع أي سلوك قد يعرّض سلامة أو خصوصية أو ثقة الأشخاص الذين نحميهم للخطر، هذا الحادث قيد التحقيق وتم إيقاف الموظف المتورط عن العمل، مع تعليق تصريحه وإلغاء حقه في الوصول إلى مرافق الوكالة وأنظمتها».

وأضاف كوين أن «جهاز الخدمة السرية أصدر أيضاً أمراً لجميع الموظفين بإعادة إجراء التدريب المطلوب من قبل الوكالة لمكافحة التجسس، من أجل ضمان وعي الموظفين بالتهديدات التي يشكلها الأفراد الذين يهدفون إلى استغلال موظفي الوكالة للحصول على معلومات حول العمليات الوقائية».

وأكد كوين أن «(الخدمة السرية) تتمتع بتقليد يمتد إلى 160 عاماً من التقدير الذي يميز هذه الوكالة، ولا تتسامح مع الموظفين الذين لا يلتزمون بهذا المعيار».

وقال إن «وكالة الخدمة السرية تعتذر بشدة لعائلة فانس عن هذا الانتهاك لثقتهم وخصوصيتهم»، مؤكداً أن «الثقة التي يضعها الأشخاص الذين تحميهم الوكالة ليست أمراً تستخف به الخدمة السرية الأميركية، ونحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث انتهاك مماثل للمعايير».

وفي منشور على منصة «إكس» بوساطة الصحافي، جيمس أوكيفي، تظهر لقطات سرية يزعم أنها تظهر عميلاً في الخدمة السرية، يدعي أنه مكلف بحماية فانس، وهو يشارك معلومات حساسة مع شخص غير معروف.

ووفقاً لأوكيفي، ناقش العميل تشكيلات الحماية، وجداول المناوبات، وحركات السفر، وإجراءات الأمن المسبقة، وزعم أنه أرسل صوراً أثناء وجوده على متن طائرة نائب الرئيس الأميركي.

يشار إلى أن قناة «فوكس نيوز» لم تتحقق بشكل مستقل من محتوى الفيديو بالكامل. عن «فوكس نيوز»

