54 مليون مركبة مبيعات السيارات بالصين في 2025

واصلت سوق السيارات في الصين نموها القوي، بعد وصول إجمالي مبيعات السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 54 مليون سيارة.

ووفقاً لبيانات اتحاد تجار السيارات في الصين، وصل إجمالي مبيعات السيارات المستعملة، في عام 2025، إلى أكثر من 20 مليون سيارة، في حين أشارت بيانات رابطة مصنعي السيارات في الصين إلى أن مبيعات السيارات الجديدة زادت على 34 مليون مركبة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن معدل نقل السيارات المستعملة في الصين بلغ، خلال ديسمبر الماضي، 34.9 مليون سيارة بزيادة قدرها 4.7 نقاط مئوية على الشهر نفسه من عام 2024.