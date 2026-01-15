فرنسا تعتزم افتتاح قنصلية في غرينلاند

قال ‌وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، إن بلاده ستفتتح قنصلية في غرينلاند، في السادس من فبراير المقبل، في خطوة جرى التخطيط لها منذ العام الماضي، ويأتي هذا وسط مساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسيطرة على الجزيرة ​الواقعة في القطب ​الشمالي.

وأضاف بارو، ​في تصريحات لإذاعة «آر.تي.‌إل»، ‌أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن ابتزاز غرينلاند والتعبير عن ​رغبتها ​في السيطرة على الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة للدنمارك، وتابع بارو: «مهاجمة عضو آخر في حلف شمال الأطلسي لن يكون أمراً منطقياً، بل يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، لذلك من الواضح أنه يتعين وقف هذا الابتزاز».