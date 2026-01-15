حرائق أستراليا تُدمر 300 ألف هكتار من الغابات

أفادت السلطات الأسترالية بأن الحرائق، التي اندلع معظمها في منتصف الأسبوع، وسط موجة حر شديدة جنوب شرق البلاد، أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الغابات، مشيرة إلى أن 10 حرائق كبيرة لاتزال مشتعلة على مستوى ولاية فيكتوريا، وأضافت أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل، قد دُمرت، وأن الكهرباء انقطعت عن نحو 38 ألف مسكن وشركة، بسبب الحرائق، وأوضحت أن أحد أكبر الحرائق، الذي وقع بالقرب من بلدة لونغوود على بعد نحو 112 كيلومتراً شمال ملبورن، قد أحرق 130 ألف هكتار من الأدغال، ودمر 30 مبنى ومزارع كروم وأراضيَ زراعية، مشيرة إلى أنه تم إخلاء عشرات المجتمعات القريبة من الحرائق، وإغلاق عدد من المتنزهات والمخيمات في الولاية، ووصفت السلطات الحرائق الحالية بأنها الأسوأ التي تجتاح فيكتوريا منذ «حرائق الصيف الأسود» التي اندلعت بين 2019 و2020 ودمرت مساحة كبيرة من الولاية وأودت بحياة 33 شخصاً.

وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، إن «الأمة تواجه طقساً متطرفاً وخطراً تسبب في الحرائق، خصوصاً في ولاية فيكتوريا»، حيث تم إعلان جزء كبير من الولاية منطقة كوارث.

بدورها، قالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، إن الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.