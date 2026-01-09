«ناسا» تنهي مهمة فضائية بسبب مشكلة صحية

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، إنها تبحث عودة طاقمها ‌مبكراً من مهمة يقوم بها في محطة الفضاء الدولية، وهو أمر نادر الحدوث، بسبب مشكلة صحية، لم تحددها، يعانيها أحد روّاد الفضاء، وذلك بعد إلغاء سير في الفضاء، كان مقرراً أمس.

وذكرت متحدثة باسم «ناسا» أن رائد الفضاء، الذي يعاني المشكلة الصحية، في حالة مستقرة على متن المحطة الدولية، لكنها لم تكشف عن اسمه.

وقالت المتحدثة، في بيان، مساء أول من أمس: «إجراء مهامنا بأمان ​هو أولويتنا القصوى، ونقيّم فعلياً جميع ​الخيارات، ومنها إمكانية إنهاء ​مهمة (كرو-11) مبكراً».