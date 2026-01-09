عدد المغادرات الطوعية للاجئين من ألمانيا في 2025 بقي عند مستوى 2024

شهد العام الماضي قدوم عدد أقل بكثير من طالبي اللجوء إلى ألمانيا مقارنة بعام 2024، إلا أن عدد المغادرات الطوعية بقي تقريباً عند مستوى عام 2024.

وبحسب ردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب «اليسار» في البرلمان الاتحادي «بوندستاغ»، غادر ما مجموعه 30 ألفاً و406 أشخاص الأراضي الألمانية، بين أول يناير و31 أكتوبر 2025، بموجب ما يسمى «شهادة عبور الحدود»، وهذا مستند تصدره سلطات شؤون الأجانب، وتعيده الشرطة الاتحادية بعد إتمام المغادرة إلى الجهة التي أصدرته.

وفي عام 2024 بأكمله سجلت ألمانيا 33 ألفاً و419 مغادرة بمثل هذه الشهادة، ولا يقتصر المغادرون على طالبي اللجوء المرفوضين فقط، بل يشملون أيضاً أشخاصاً آخرين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول، وكان معظم الأشخاص الذين غادروا ألمانيا، العام الماضي، بموجب شهادة عبور الحدود، من تركيا وسورية وألبانيا وروسيا.

وانخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة 51%، حيث قدّم، العام الماضي، 113 ألفاً و236 شخصاً، للمرة الأولى في ألمانيا، طلب لجوء، بحسب ردّ الحكومة الألمانية، في حين كان 229 ألفاً و751 شخصاً قد قدموا طلب لجوء أولياً في عام 2024.

وبتمويل مالي من الحكومة الاتحادية أو الولايات، غادر حتى نهاية نوفمبر الماضي ما لا يقل عن 16 ألفاً و545 شخصاً، وأشارت الحكومة في ردها المستند إلى بيانات «السجل المركزي للأجانب»، إلى أن العدد الفعلي أعلى على الأرجح، نظراً إلى أن تسجيل المغادرات هناك يتم دائماً على نحو متأخر.