ترامب يدرس «خيارات عدة» بشأن غرينلاند

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس «خيارات عدة» للاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك «استخدام الجيش»، الأمر الذي يثير مخاوف في أوروبا بشأن مصير الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، الواقعة في القطب الشمالي، وقالت كارولاين ليفيت، في بيان: «أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند يُمثّل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي».

وأضافت: «يدرس الرئيس وفريقه خيارات عدة للمضي قدماً نحو تحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يبقى خياراً مطروحاً بالنسبة للقائد الأعلى للقوات المسلّحة».