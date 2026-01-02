زيادة ضريبة القيمة المضافة في روسيا إلى 22 %

بدأت روسيا العام الجديد بزيادة في ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفعت نسبتها من 20% إلى 22% للمساهمة في تمويل حرب أوكرانيا، ما يزيد الضغوط القائمة على ميزانيات الأسر، ومن المتوقع أن توفر الزيادة 1.187 تريليون روبل (15 مليار دولار) إضافية لخزينة الدولة الروسية خلال عام 2026، وكانت الزيادة، التي تم التصديق عليها العام الماضي، واجهت انتقادات من جانب الشركات والمستهلكين الذين يعانون بالفعل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بسبب العقوبات الغربية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ضرورية لتحقيق التوازن في ميزانية البلاد.