بنغلاديش: حشود ضخمة تشارك في جنازة خالدة ضياء

توافدت، أمس، حشود ضخمة على المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان الوطني لبنغلاديش في العاصمة دكا، لحضور صلاة الجنازة على رئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، التي توفيت، أول من أمس، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت حشود من الأشخاص من دكا، وأماكن أخرى، تتوافد في اتجاه المكان في شارع «مانيك ميا»، خارج مبنى البرلمان، منذ الصباح الباكر.

وشارك في جنازة خالدة ضياء الآلاف من أنصارها، وأشخاص من مختلف أنحاء البلاد.

وتم دفن ضياء في حديقة خارج مبنى البرلمان، بجوار قبر زوجها، الرئيس السابق، ضياء الرحمن، الذي اغتيل في انقلاب عسكري عام 1981.

وكانت خالدة ضياء قد دخلت عالم السياسة بعد وفاة زوجها، وبرزت كزعيمة للمعارضة خلال حركة استمرت تسع سنوات ضد ديكتاتور عسكري سابق، أطيح به في انتفاضة شعبية في عام 1990.

وتولت ضياء منصب رئيسة الوزراء للمرة الأولى في عام 1991، محققة فوزاً ساحقاً، في انتخابات عامة ديمقراطية، مع إرساء البلاد الديمقراطية البرلمانية، وظلت زعيمة حزبها الوطني البنغلاديشي حتى وفاتها.