تايلاند تطلق سراح 18 جندياً كمبودياً

أكدت كمبوديا، أمس، أن تايلاند أطلقت سراح 18 جندياً كمبودياً أُسروا، في يوليو الماضي، عقب التوصل إلى هدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام، بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية.

وقال وزير الإعلام في بنوم بنه، نيث فيكترا، عندما سُئل عما إذا كان الجنود قد أطلق سراحهم وعادوا إلى كمبوديا: «أستطيع أن أؤكد ذلك»، وبدورها أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان، عودة الجنود إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك كان «دليلاً على حسن النية وبناء الثقة»، وكانت تايلاند وكمبوديا أعلنتا، السبت الماضي، وقفاً للمعارك الدائرة على الحدود بينهما، والتي أودت أخيراً بحياة 47 شخصاً على الأقل، وتسببت في نزوح نحو مليون شخص.