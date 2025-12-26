ارتفاع شحنات «الهواتف الأجنبية» إلى الصين

أظهرت ‌حسابات أجرتها وكالة «رويترز»، استناداً إلى بيانات أصدرتها جهة أبحاث تابعة للحكومة الصينية، أمس، أن شحنات الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى الصين، بما في ذلك هواتف «آيفون» من شركة «أبل» الأميركية، زادت بنسبة 128.4% خلال ​نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من ‌العام الماضي.

وكشفت ‌البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن إجمالي ​شحنات ​الهواتف في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 30.16 مليون وحدة في نوفمبر 2025، فيما بلغت شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية 6.93 ملايين وحدة.