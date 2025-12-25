أمطار غزيرة تتسبّب في فيضانات واسعة جنوب فرنسا

تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة بإقليم هيرولت جنوب فرنسا، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تنفيذ عمليات إجلاء وتعطل حركة النقل وانقطاع إمدادات الكهرباء.

كما اجتاحت فيضانات شديدة، بلدات عدة بإقليم هيرولت في فرنسا، بعدما هطلت أمطار غزيرة، خلال ثلاثة أيام فقط، بما يعادل هطول شهرين.

وفي مونبلييه، فاض نهر ليز، فغمرت المياه الطرق وخطوط الترام ووسائل النقل العام، بينما أصبحت شوارع كثيرة غير سالكة.

كما خرجت الأنهار عن ضفافها قرب بيزييه، ما أدى إلى غمر منازل في سان تيبيري.

وفي بلدة بالافاس ليه فلوت الساحلية، جرى إجلاء عشرات السكان إلى مراكز إيواء طارئة.

وأفادت السلطات بحدوث انقطاعات في الكهرباء أثّرت في نحو 1000 منزل، بينما بقيت التحذيرات من أحوال جوية شديدة قائمة.

أما في بلدة سوميير الواقعة في منطقة غارد، فأدى فيضان نهر فيدورل، إلى غمر ساحة السوق بالمياه، وفقاً لوكالة «رويترز».