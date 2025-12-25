قاضٍ أميركي يحظر قانوناً يفرض على متاجر التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين

حظر قاضٍ فيدرالي أميركي قانوناً في تكساس، يشترط التحقق من العمر وموافقة أولياء الأمور لتحميل القصّر تطبيقات عبر الهواتف الذكية، معتبراً أنه قد ينتهك حماية حرية التعبير، وأصدر القاضي روبرت بتمان أمراً قضائياً أولياً، ضد «قانون مساءلة متاجر التطبيقات في تكساس»، قبل أيام من موعد دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير، واصفاً إياه بأنه فضفاض إلى حد كبير ومصاغ بطريقة غامضة.

ويحظر هذا الأمر تطبيق القانون، بينما تنظر محاكم أعلى درجة في القضية، وجاء الحكم في وقت تواجه الحكومات صعوبات متزايدة في تنظيم نشاط الأطفال على الإنترنت، وفي ظل القلق المتزايد حيال إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي وتعرّضهم لمحتوى غير مناسب.

وكان القانون سيصبح واحداً من العديد من القوانين التي تطبّق في الولايات الأميركية، بينما يدرس الكونغرس فرض نسخة على مستوى البلاد، على الرغم من أن الضغوط من شركة «أبل» وغيرها تُعرقل هذا النوع من الإجراءات في الوقت الحالي، وحظرت أستراليا هذا الشهر على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، استخدام تطبيقات مثل «فيس بوك» و«تيك توك» و«إكس»، واختارت مساراً مغايراً بدلاً من تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر، وكان قانون تكساس سيلزم متجري التطبيقات التابعين لشركتي «أبل» و«غوغل» بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات، وسيفرض على القصّر الحصول على إذن أولياء أمورهم عن كل عملية تحميل تطبيقات أو عملية شراء داخل التطبيقات.