واشنطن تنتقد سياسة الصين في «أشباه الموصلات»

خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أنه تجب معاقبة الصين لاستخدامها أساليب غير عادلة للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات، لكنه سينتظر 18 شهراً قبل فرض رسوم جمركية، وأظهر تحقيق أجراه الممثّل التجاري الأميركي، أن استخدام الصين أساليب غير عادلة «للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات أمر غير معقول، ويُثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيدها، وبالتالي فهو أمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية».

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن مستوى الرسوم الحالية، البالغ صفراً، سيرتفع «في غضون 18 شهراً، في 23 يونيو 2027، إلى نسبة ستعلن قبل 30 يوماً على الأقل من ذلك التاريخ».