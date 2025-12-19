الأمير هاري وميغان يدخلان عالم السينما بإنتاج جديد لمصلحة «نتفليكس»

أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل عن تطورات جديدة تتعلق باتفاقيتهما المعدلة مع منصة «نتفليكس»، حيث يستعدان للدخول في تجربة إنتاج سينمائي جديدة لمصلحة المنصة العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار اتفاقية طويلة الأمد تمنحهما ما يُعرف بحق «الاطلاع الأول»، وهو ما يسمح لهما بعرض أفكارهما ومشروعاتهما الإبداعية على «نتفليكس» قبل أي جهة أخرى.

وسيتم تنفيذ العمل الجديد من خلال مؤسسة الزوجين الإنتاجية المشتركة «أرتشويل»، حيث ستتولى إنتاج فيلم مقتبس من رواية «موعد الزفاف» للكاتبة ياسمين غيلوري، وهي رواية نشرت للمرة الأولى عام 2018 وحققت نجاحاً واسعاً، وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، ولن يقتصر فريق العمل على هاري وميغان فحسب، بل ستشاركهما المنتجة تريسي رايرسون في تنفيذ هذا المشروع السينمائي.

وبحسب ما أورده موقع «ديدلاين»، تدور أحداث فيلم «موعد الزفاف» حول لقاء غير متوقع يحدث داخل مصعد، يقود سياسية طموحة إلى ادعاء مرافقة شخص غريب في حفل زفاف، ورغم فقدان البطلة لإيمانها بالرومانسية، إلا أن مجريات الأحداث تكشف لها أن الحب قد يظهر في أكثر اللحظات غير المتوقعة، ليعيد تشكيل قناعاتها ومشاعرها.

ومنذ بدء تعاونهما مع «نتفليكس»، قدم الأمير هاري وميغان، مجموعة من الأعمال المتنوعة، شملت أفلاماً وثائقية وبرامج خاصة، سلطت الضوء بشكل كبير على اهتماماتهما الإنسانية والخيرية.

ومن أبرز هذه الأعمال: «بولو»، و«مع الحب»، «ميغان»، و«قلب إنفيكتوس»، إلى جانب السلسلة الوثائقية «هاري وميغان»، وبرنامج «عِش لتقود».

كما يأتي الإعلان عن إنتاج محتوى يتعلق ببسكويت «فتيات الكشافة»، ليشكل أحدث إضافة ضمن إطار الاتفاق المختلف الذي يجمع الزوجين مع «نتفليكس».

يذكر أن الأمير هاري وميغان، كانا قد وقّعا في وقت سابق من هذا العام عقداً جديداً مع المنصة، وُصف على نطاق واسع بأنه نسخة مخففة أو مصغرة من اتفاقهما الأول.

وخلال مشاركتها في قمة «فورتشن» للنساء المؤثرات التي عُقدت في واشنطن، خلال أكتوبر الماضي، تحدثت ميغان ماركل عن تفاصيل هذا الاتفاق، موضحة أن الاتفاقية الأصلية مع «نتفليكس» كانت شاملة، ثم تم تمديدها وتعديلها لتصبح أكثر مرونة وحصرية في آن واحد.

وأشارت إلى أن هذه الصيغة الجديدة تمنحهما فرصة عرض مشروعاتهما أولاً على «نتفليكس»، مع الاحتفاظ بإمكانية تقديم بعض الأعمال، التي قد لا تتناسب تماماً مع المنصة، إلى جهات عرض أخرى، وهو ما يفتح المجال أمام تنوع أكبر في المحتوى الذي يسعيان لتقديمه. عن «ديلي إكسبريس»

دعم

تبرع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، الشهر الماضي، بمبلغ 50 ألف دولار لمصلحة منظمة «أطفال ماساكا أفريكانا»، وذلك عبر مؤسستهما الإنتاجية المشتركة «أرتشويل»، ومن خلال منصة «جو فاند مي»، في خطوة تعكس استمرار التزامهما بدعم القضايا الإنسانية.

