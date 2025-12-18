الفيضانات تُلحق أضراراً كبيرة بولاية واشنطن

قال حاكم ولاية واشنطن الأميركية، بوب فيرغسون، إن حجم الضرر، الذي لحق بالولاية جراء الفيضانات، كبير، لكن لايزال غير واضح بشكل دقيق، بعد هطول أمطار غزيرة لأكثر من أسبوع، وحدوث فيضانات قياسية، حيث من المتوقع، وفقاً للأرصاد الجوية، ارتفاع منسوب المياه وحدوث انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء.

وتسببت العواصف في هطول نحو 60 سنتيمتراً من الأمطار على أجزاء من جبال كاسكيد، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير، وتنفيذ أكثر من 600 عملية إنقاذ عبر 10 مقاطعات.

وحتى أمس، جرى تسجيل وفاة واحدة لرجل قاد سيارته لما بعد العلامات التحذيرية في منطقة مغمورة بالمياه، وانغمرت بعض الطرق السريعة الرئيسة بمياه الفيضانات بشكل كامل، بينما تضررت طرق أخرى، في وقت غمرت المياه مناطق بأكملها.

وصدرت أوامر إجلاء لما يصل إلى 100 ألف شخص في بعض الأوقات، لاسيما في سهول نهر سكاجيت شمال سياتل.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن ارتفاع منسوب الأنهار وخطر حدوث فيضانات، يمكن أن يستمرا حتى وقت لاحق من الشهر الجاري.