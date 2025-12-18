كاليفورنيا تُهدّد «تسلا» بوقف المبيعات لـ 30 يوماً

يمكن أن تواجه شركة «تسلا» لصناعة السيارات حظراً على المبيعات لمدة 30 يوماً في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما وجدت محكمة أن الشركة بالغت في تقدير قدرات نظام «الطيار الآلي» الذي يساعد السائق.

وقالت إدارة كاليفورنيا للسيارات إنها أرجأت التنفيذ لـ60 يوماً، للسماح للشركة بإجراء تغييرات، مشيرة إلى أنها في حال إخفاق «تسلا» في فعل ذلك، ستوقف ترخيص وكيلها في الولاية لـ30 يوماً.

واقترحت المحكمة أيضاً تعليق رخصة تصنيع «تسلا» في الولاية لـ30 يوماً، على الرغم من أن إدارة المركبات الآلية في الولاية قالت إن هذا الإجراء جرى تعليقه لأجل غير مسمى.