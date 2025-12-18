واشنطن تُهدّد بالرد على القواعد الأوروبية «غير المنطقية» في مجال التكنولوجيا

هدّدت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي، رداً على مساعي التكتل إلى فرض ضرائب على الشركات الأميركية، مشيرة إلى شركات أوروبية كبرى كأهداف محتملة، لكن الاتحاد الأوروبي سارع بالتعهد بمواصلة فرض قواعده المرتبطة بالتكنولوجيا «من دون تمييز».

وانتقد مكتب الممثل التجاري الأميركي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، الاتحاد الأوروبي وعدداً من دوله الأعضاء، على خلفية «مسارها المتواصل في رفع دعاوى قضائية قائمة على التمييز والمضايقات والضرائب والغرامات والتوجيهات» ضد مزوّدي الخدمات الأميركيين.

وحذّر من أنه في حال واصل التكتل وبلدانه الأعضاء الخطوات التي يعتبر أن هدفها ردع تنافسية الشركات الأميركية، فلن يكون أمام واشنطن أي خيار «سوى بدء استخدام كل أداة متاحة لمحاربة هذه الإجراءات غير المنطقية». وأشار المنشور أيضاً إلى أنه قد يتم استهداف شركات أوروبية كبرى رداً على الخطوة، وضرب أمثلة من بينها «أكسنتشر» و«دي إتش إل» و«ميسترال» و«سيمنز» و«سبوتيفاي» وغيرها، وقال المكتب: «إذا ثبتت ضرورة اتخاذ تدابير للرد، فإن القانون الأميركي يتيح تقييم الرسوم والقيود على الخدمات الأجنبية، إلى جانب إجراءات أخرى».

لكن الناطق باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، رد بالقول: «كما أوضحنا مرات عديدة، فإن قواعدنا تُطبّق بشكل متساوٍ ومُنصف على جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي».