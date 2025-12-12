إيفانكا ترامب تدرس الثقافة الألبانية بعد إعلان زوجها الاستثمار في «سازان»

إيفانكا ترامب - ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجة جاريد كوشنر، التي أصبحت معروفة كواحدة من المستثمرين المحتملين في مشروعات السياحة في جزيرة سازان الألبانية - شاركت متابعيها على منصة «إنستغرام» بعض المواد التي تستخدمها لدراسة تاريخ ألبانيا وثقافة الشعب الألباني.

وفي منشور على المنصة، نشرت إيفانكا صورة لثلاثة كتب موضوعة على الطاولة، وكتبت تحتها كلمة واحدة فقط: «بحث»، ما يعني أنها تستعد وتطلع نفسها على تاريخ ألبانيا وهويتها وأدبها.

وبعد الإعلان عن مشروع رجل الأعمال الأميركي، جاريد كوشنر، لتنفيذ مشروع سياحي في جزيرة سازان، منحته لجنة الاستثمار الاستراتيجي صفة المستثمر الاستراتيجي، من خلال شركة «أتلانتك إنكيوبايشن بارتنرز». وكانت جزيرة سازان، التي تبلغ مساحتها 562 هكتاراً، تستخدم فقط كقاعدة عسكرية.

ووفقاً للقرار المتعلق بمشروع كوشنر الجديد، من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار 1.4 مليار يورو.

وسيشمل المشروع، الذي يضم مرسى سياحياً، منشآت إقامة فاخرة، ومساكن راقية، ومناطق لتناول الطعام، ومناطق ترفيهية، مع خدمات متنوعة.

وقبل أسبوع، شاركت إيفانكا تفاصيل عن رحلة عائلية قامت بها أخيراً إلى باريس، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها أرابيلا، يظهر فيها برج «إيفل» في الخلفية. كما نشرت إيفانكا صورة مع لورين ستاوت، المعروفة باسم «فضولي الطعام» على «إنستغرام».

وأعرب معلقون عن إعجابهم بصورها الأخيرة، حيث علق أحدهم قائلاً: «أحب رؤية كل هذه اللحظات الجميلة من حياتك والأطفال، أنتم مذهلون للغاية».

وجاء ذلك بعد أن اتُهمت إيفانكا بالتباهي بـ«امتيازاتها» مع أطفالها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت إيفانكا المحتوى مع تعليق قالت فيه: «أنا ممتنة للذكريات الجميلة التي صنعتها مع أرابيلا، الأسبوع الماضي، في باريس»، لكن رغم أن المنشور كان إيجابياً، إلا أن ردود الفعل لم تكن متحمسة للغاية. عن «التلغراف»