رئيس كوريا الشمالية يزور السفارة الروسية للتعزية في سفيرها الراحل

زار الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وعدد من كبار مسؤوليه، السفارة الروسية لتقديم التعازي في وفاة السفير الروسي، ألكسندر ماتسيغورا، الذي شغل المنصب لفترة طويلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس.

وهذه الزيارة، التي أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنها جرت أول من أمس، تبرز عمق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا منذ حرب الأخيرة على أوكرانيا.

وقال كيم في السفارة: «إنه لأمر محزن للغاية وخسارة فادحة أن نفقد السفير في وقت افتتحنا فيه مرحلة تاريخية مهمة في تطور العلاقات بين البلدين»، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وكانت موسكو قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن وفاة سفيرها ماتسيغورا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن عمر ناهز 70 عاماً، ووضع كيم زهوراً في السفارة، ووقف دقيقة صمت حداداً على ماتسيغورا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأفادت الوكالة بشكل منفصل، بأن قياديين آخرين، من بينهم المسؤول العسكري البارز باك جونغ تشون، زاروا السفارة أيضاً.

وشغل ماتسيغورا منصب السفير منذ عام 2014، بعد أن عمل سابقاً مستشاراً في السفارة ونائباً لرئيس قسم آسيا في وزارة الخارجية الروسية.

وخلال فترة ولايته، شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً لم تعرفه منذ الحقبة السوفييتية.

والعام الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيونغ يانغ، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.