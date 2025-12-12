نائب الرئيس الأميركي يسخر من ادعاءات «الصراخ في وجه زوجته»

سخر نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، من الادعاءات الأخيرة بأنه شُوهد وهو يصرخ في وجه زوجته أوشا في مطعم، بعد نشر صورة غير مؤكدة للزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونُشرت الصورة على «فيسبوك»، وتُظهر نائب الرئيس وهو يتحدث بانفعال إلى السيدة الأميركية الثانية، التي تضع يدها على خدها وتنظر إلى الطاولة.

وكتب مستخدم على «فيسبوك»، يدعى توماس كلاي جونيور، تعليقاً على الصورة: «يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في جمهورية الجمهوريين» مضيفاً: «أوشا ليبرالية، لطالما كانت كذلك، ويبدو أنهما كانا يتجادلان بصوت عالٍ، لدرجة أنه أدى إلى لفت الانتباه في المطعم، لماذا يرتدي فانس قميصاً؟».

وردّ نائب الرئيس على المنشور المثير للجدل عبر منصة «إكس» في وقت تعرّضت حياته الزوجية لانتقادات شديدة، قائلاً: «أنا دائماً أرتدي قميصاً عندما أخرج إلى الأماكن العامة لأتشاجر بصوت عالٍ مع زوجتي»، فيما بدا أنه تشكيك في صحة الصورة.

واتصلت صحيفة «ديلي ميل» بنائب الرئيس الأميركي للتعليق على الموضوع، لكن لم تتلقّ أي رد.

وكانت الشائعات السيئة حول زواج فانس من أوشا بدأت، في أكتوبر الماضي، بعد أن عانق نائب الرئيس زوجة الناشط تشارلي كيرك، في حفل تأبين زوجها، الذي اغتيل خلال تجمع يميني، وفي الحدث نفسه أخبر فانس الحضور بأنه توسل إلى أوشا لتتحول من الهندوسية إلى الكاثوليكية، ما أدى إلى تأجيج الشائعات حول زواجهما.

وردّ فانس على هذه الادعاءات المثيرة، الأسبوع الماضي، خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، حيث قلل من أهمية الادعاءات حول عدم ارتداء زوجته لخاتم زواجها، مع الاعتراف بأن الحياة الأسرية لم تكن دائماً سهلة في دائرة الضوء العامة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، في نوفمبر، أنه تم تصوير أوشا للمرة الأولى من دون خاتمها، خلال حديث مع السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

وفي أوائل ديسمبر، شوهدت مرة أخرى من دون مجوهرات خلال زيارة إلى قاعدة أندروز المشتركة مع ميلانيا.

وبرر متحدث باسم أوشا عدم وضعها الخاتم في ذلك الوقت، بأنها «تقوم بغسل الكثير من الأطباق، وتستحم كثيراً، وتنسى خاتمها أحياناً».

ورفض فانس هذا الجدل خلال المقابلة، بادعاء أن الزوجين يجدان التكهنات حول خاتم الزواج المفقود مضحكة. عن «ديلي ميل»

. فانس قلّل من أهمية الادعاءات حول عدم ارتداء زوجته خاتم الزواج.