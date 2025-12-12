قاضٍ أميركي يأمر بسحب «الحرس» من لوس أنجلوس

أمر قاضٍ فيدرالي أميركي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بسحب عناصر الحرس الوطني من لوس أنجلوس، وذلك بعد أشهر من أول قرار لسيّد البيت الأبيض بنشر القوات في مدن أميركية.

ويُعد القرار انتكاسة قانونية جديدة لجهود ترامب المتصلة بنشر قوات عسكرية في معاقل للديمقراطيين، معتبراً، من دون أدلة، أنها تشهد انعداماً للأمن.

وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس أول مدينة تُنشر قوات في شوارعها، بقرار تجاوز به ترامب السلطات الديمقراطية فيها، حيث أمر بنشر 4000 عنصر احتياطي من الحرس الوطني في الولاية لقمع احتجاجات مناهضة لعمليات دهم تستهدف مهاجرين.