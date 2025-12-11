«أمازون» تستثمر 35 مليار دولار إضافية في الهند

أعلنت مجموعة «أمازون» للتجارة عبر الإنترنت، أمس، أنها ستضاعف استثماراتها تقريباً في الهند، في مسعى لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البلد الأكثر سكاناً في العالم.

وكشفت «أمازون»، في بيان، عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار، في جميع أعمالها التجارية في الهند حتى عام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار استثمرتها في البلاد حتى الآن.

وكانت شركات عالمية عدة أعلنت عن استثمارات كبيرة هذا العام في الهند، التي تعد خامس أكبر قوة اقتصادية، ويتوقع بأن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون شخص.