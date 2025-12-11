توقعات بوصول المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوى خلال 2025

توقع معهد «كيل» الألماني للأبحاث، أمس، أن تصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية، التي تُقدم الجزء الأكبر منها حالياً، على تعويض توقف المساعدات الأميركية.

وقال رئيس فريق المعهد، كريستوف تريبيش، في بيان، إنه «وفقاً للبيانات المتاحة حتى أكتوبر الماضي، لم تتمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025»، وأضاف: «إذا استمر هذا التباطؤ، فسيكون 2025 العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا» منذ عام 2022.

ومعهد «كيل» معنيّ بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بتقديمها لأوكرانيا، منذ الحرب الروسية في 24 فبراير 2022، وقبل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات عند عودته إلى البيت الأبيض، في مطلع 2025، كانت واشنطن تقدم أكثر من نصف تلك المساعدات، وأشار المعهد إلى أنه في حين نجحت الدول الأوروبية في البداية في تعويض ذلك، إلا أن مساعداتها تراجعت منذ بداية الصيف، وخلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خُصصت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 32.5 مليار يورو، معظمها قدمتها أوروبا.

وخلال شهرين سيحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تخصيص أكثر من خمسة مليارات يورو للوصول إلى أدنى مستوى سنوي تم تخصيصه في عام 2022 (37.6 مليار يورو)، وأكثر من تسعة مليارات يورو للوصول إلى المتوسط السنوي البالغ 41.6 مليار يورو بين 2022 و2024.