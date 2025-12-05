حاكم ولاية بنسلفانيا ينتقد «أكاذيب» كامالا هاريس

انتقد حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية، جوش شابيرو، نائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، متهماً إياها بنشر «أكاذيب صارخة» عنه في مذكراتها التي تسلط الضوء على محاولتها الفاشلة للفوز بالرئاسة.

وغضب شابيرو - الذي كان في يوم من الأيام على قائمة هاريس لمنصب نائب الرئيس - بشدة عندما علم أن نائبة الرئيس السابقة، وصفته في كتابها «107 أيام» - الذي يكشف كل شيء عن حملتها الانتخابية - بأنه متعجرف ومتسلط ومفتون بمزايا منصب نائب الرئيس.

وتساءل تيم ألبرتا، من مجلة «ذي أتلانتيك»، الذي سلط الضوء على المقاطع اللاذعة في مقابلة مع شابيرو نُشرت الأربعاء الماضي: «هل كتبت ذلك في كتابها؟».

وأجاب حاكم ولاية بنسلفانيا: «هذا غير صحيح تماماً، أستطيع أن أقول لك إن روايتها مجرد أكاذيب صارخة».

وفي كتابها الذي يروي 107 أيام من حملتها الانتخابية الفاشلة، قالت هاريس، إن شابيرو كان مهووساً بمقر إقامة نائب الرئيس، حيث كان منشغلاً بمقاسات الستائر وبعدد غرف النوم، ويسأل عما إذا كان متحف «سميثسونيان» سيعيره أعمالاً فنية لعرضها في الإقامة.

وكتبت هاريس أن شابيرو أراد أن يكون «حاضراً في كل قرار» إذا أصبحت رئيسة، مضيفة أنه غالباً ما كان يفرض نفسه في النقاشات، وكان بحاجة في كثير من الأحيان إلى إخباره بأنه لن يتمتع بالقدر نفسه من السلطة.

وقال ألبرتا إن رد فعل شابيرو تراوح بين الغضب والسخط أثناء قراءة المقتطفات.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بـ«الخيانة» من قبل نائبة الرئيس، انتقدها شابيرو بشدة واتهمها بتحويل اللوم عن خسارتها الساحقة أمام دونالد ترامب.

وقال شابيرو بحدة: «أعني أنها تحاول بيع الكتب وتبرئة نفسها»، قبل أن يتراجع، ويقول: «لا ينبغي أن أقول ذلك، أعتقد أن هذا غير لائق».

ويُعيد كتاب هاريس النظر في الفترة التي أعقبت المناظرة الكارثية للرئيس السابق، جو بايدن، والأسابيع من النقاش الداخلي التي تلت ذلك قبل شن حملتها التي استمرت 107 أيام ضد ترامب، وقد فصلت في تفاصيل البحث عن نائب للرئيس، وكتبت أن بيت بوتيجيج، كان «خيارها الأول» لنائب الرئيس، لكن وجدت في هذا الاختيار «مخاطرة سياسية كبيرة جداً».

كما كتبت هاريس: «كنا نطلب بالفعل الكثير من أميركا: أن تقبل امرأة، امرأة سوداء»، متابعة: «جزء مني أراد أن يقول: هيا، لنفعلها، لكن معرفة ما كان على المحك، كان ذلك مخاطرة كبيرة جداً».

واختارت هاريس في النهاية حاكم مينيسوتا، تيم والز، كشريك لها في الترشح، ومنذ ذلك الحين، برز شابيرو كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2028. عن «نيويورك بوست»