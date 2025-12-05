استطلاع: 51% من الأوروبيين يعتقدون أن الحرب مع روسيا ممكنة

يعتقد عدد كبير من الأوروبيين أن هناك خطراً كبيراً باندلاع حرب مع روسيا، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أُجري في تسع دول بالاتحاد الأوروبي، ونشرته، أمس، مجلة «لو غران كونتينان» الفرنسية.

وبحسب الاستطلاع، الذي شارك فيه 9553 شخصاً، فإن أكثر من نصف المشاركين (51%) يعتقدون أن هناك خطراً «مرتفعاً» أو «مرتفعاً جداً» باحتمال اندلاع حرب بين روسيا وبلدانهم في السنوات المقبلة.

والدول التسع هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وإسبانيا وبولندا والبرتغال، وكرواتيا وبلجيكا وهولندا، مع عينات تزيد على 1000 شخص في كل منها، وكان السؤال الذي طرحته مجموعة «كلاستر 17»، في نهاية نوفمبر الماضي، لمصلحة مجلة «لو غران كونتينان»: «برأيك.. هل يمكن روسيا أن تخوض حرباً مع بلدك خلال السنوات المقبلة؟».

ويختلف إدراك خطر صراع مفتوح مع روسيا من بلد إلى آخر، ففي بولندا المجاورة لروسيا وحليفتها بيلاروس، رأى 77% من المشاركين أن هذا الخطر مرتفع أو مرتفع جداً، بينما بلغت هذه النسبة 54% في فرنسا، و51% في ألمانيا.

وعلى عكس البولنديين، رأى 65% من الإيطاليين المشاركين في الاستطلاع أن الخطر منخفض أو معدوم.

وأظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة (81%) لا تعتقد أن هناك حرباً مع الصين في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، شكّك المشاركون بالاستطلاع في القدرات العسكرية لبلدانهم ضد موسكو، ورأى أكثر من ثلثيهم (69%) أنها «غير قادرة إطلاقاً»، أو «بالأحرى غير قادرة» على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسي.