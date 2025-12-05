الدولار تحت ضغط وسط توقعات خفض الفائدة

تراجع الدولار، أمس، بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية متواضعة، احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، ما وفّر متنفساً للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.

ويُقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول، في مايو المقبل، والمتوقع أن يضغط من أجل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ورأى محللون أن خطوة تعيين هاسيت قد تضغط على الدولار.