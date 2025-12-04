البرلمان التشيلي يحظر «المحمول» في المدارس

أقر البرلمان التشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم البلاد بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة، غابريال بوريك، على أن يسري القرار، اعتباراً من مارس المقبل، في المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل المدارس العامة والخاصة، وفقاً للنص.

وقال وزير التعليم، نيكولاس كاتالدو، إن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية «آفة خارجة عن السيطرة»، معتبراً أنه «أصبح من الأوبئة الرئيسة التي تؤثر في الأطفال».