استئناف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ 2014                

أعلنت ماليزيا، أمس، أن عمليات البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية، التي فُقدت أثناء الرحلة «إم إتش 370»، قبل أكثر من 11 عاماً، ستستأنف أواخر الشهر الجاري.

وفي ما يعد من أكبر الألغاز في عالم الطيران، اختفت طائرة «بوينغ 777»، التي كانت تنقل 239 شخصاً من كوالالمبور إلى بكين، في الثامن من مارس 2014، ولم يتم العثور عليها، رغم أكبر عملية بحث في تاريخ الملاحة الجوية.

وأفادت وزارة النقل الماليزية بأن «البحث في أعماق البحار عن حطام رحلة الخطوط الجوية الماليزية (إم إتش 370)، سيستأنف في 30 ديسمبر 2025».

وأشارت إلى أن البحث، الذي ستجريه شركة الاستكشاف البحري «أوشن انفينيتي»، سيتركز في منطقة «تم تقييمها على أنها توفر أعلى احتمال للعثور على الطائرة».

وسبق لهذه الشركة التي تتخذ من بريطانيا والولايات المتحدة مقراً، أن قادت عمليات بحث في عام 2018 لم تفض إلى أي نتيجة، قبل أن توافق على استئناف عملياتها هذه السنة.

وعلّقت آخر عملية بحث في جنوب المحيط الهندي في أبريل، لأن «الموسم لم يكن مناسباً».

وشمل البحث الأولي الذي قادته أستراليا مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي على مدى ثلاث سنوات، لكنه لم يؤدِّ سوى للعثور على قطع صغيرة من الحطام.

وأكدت وزارة النقل أن استئناف عمليات البحث يعكس التزامها بتأمين «خاتمة للعائلات المتأثرة بالمأساة».