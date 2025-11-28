كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الفضائي الرابع

أكدت كوريا الجنوبية، أمس، إطلاق صاروخها الفضائي «نوري»، المُصنّع محلياً، بنجاح من مركز نارو الفضائي، حيث أجرت الوحدة الرئيسة للأقمار الاصطناعية الـ13 المُحملة عليه اتصالاً مع محطة الملك سيجونغ في القارة القطبية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية أن صاروخ «نوري»، الذي يزن 200 طن، انطلق من مركز الإطلاق في قرية غوهيونغ الساحلية جنوب البلاد، على بُعد 473 كيلومتراً جنوب سيؤول، وقال وزير العلوم الكوري بيه كيونغ-هون، خلال مؤتمر صحافي في المركز، إن الإطلاق الرابع لصاروخ «نوري» كان ناجحاً، مؤكداً أن جميع الأقمار الاصطناعية قد وضعت في مدارها.