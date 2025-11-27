«إتش بي» تعتزم تسريح آلاف الموظفين

أعلنت شركة «إتش بي» الأميركية لتصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات، عن خطة إعادة هيكلة شاملة ستؤدي إلى تسريح 10% من قوتها العاملة على مستوى العالم، مع تحول الشركة نحو الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة.

وبحسب أحدث تقرير للأرباح، تتوقع الشركة تقليص عدد موظفيها في العالم بما يراوح بين 4000 و6000 موظف، للتركيز على تبني الذكاء الاصطناعي، لزيادة الابتكار ورضا العملاء، وتعكس خطوة «إتش بي» اتجاهاً أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا، حيث تستثمر الشركات بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي مع استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية.