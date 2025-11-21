رسالة أبوية مؤثرة من ستارمر لابنه في اليوم العالمي للرجال

بعث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسالة مؤثرة إلى ابنه المراهق، عبّر فيها عن تصميمه على أن تكون علاقته به مختلفة تماماً عن علاقته المتوترة بوالده الراحل.

ووجّه ستارمر رسالته لابنه الأكبر (17 عاماً)، بمناسبة اليوم العالمي للرجال، معبّراً عن فخره الكبير به، وذلك عبر مقطع مصور نشره على منصة «إنستغرام»، من دون الكشف عن اسم ابنه.

وسلّط ستارمر الضوء في رسالته على التحديات التي يواجهها الشباب في الوقت الحالي، بما في ذلك الضغوط النفسية والتساؤلات المتعلقة بالصحة العقلية ومعنى الرجولة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث عن تجربة شخصية جمعته مع ابنه أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني يعرض قصص المراهقين، مؤكداً حرصه على استمرار دعم كل منهما للآخر.

واعترف ستارمر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أفراد أسرته (ابنه وابنته وزوجته فيكتوريا)، منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، العام الماضي.

وأشار إلى علاقته المعقدة بوالده رودني، مبيناً أنه كان دائم العزلة، ولم يتواصل معه بشكل جيد، وهو ما دفعه إلى الإصرار على بناء علاقة مختلفة وأكثر انفتاحاً مع أطفاله.

وقال ستارمر لابنه في الرسالة: «أشعر كأننا أحضرناك إلى المنزل بالأمس، لكنني متحمس لرحلة حياتك المقبلة، واليوم وقد بلغت الـ17، أصبحت أطول مني، وأصبحت شاباً واثقاً ولطيفاً، وأنا فخور بك كثيراً».

وأضاف معترفاً بذكريات مؤلمة من طفولته: «لم تكن علاقتي جيدة مع والدي، وعندما مرضت أمي، اعتنى بها بإخلاص، لكننا لم نكن نتحدث على الإطلاق، كنت مصمماً على أن تكون علاقتي بك مختلفة تماماً، وأن أقضي معك الكثير من الوقت».

وتحدث ستارمر عن صراع داخلي كان يلازمه في شبابه، حيث كان يسمع صوتاً يخبره بأنه «ليس جيداً بما يكفي»، موجهاً نصيحته لابنه ولكل الأطفال قائلاً: «رسالتي لكل طفل يكبر اليوم: لا تستمع لذلك الصوت، لكل شاب ما يقدمه، ويجب أن يُتاح لكل طفل أن يحقق أحلامه، أنت وأختك مصدر فخري وسعادتي، وأنا أحبكما».

وتزامنت رسالة ستارمر مع إعلان الحكومة البريطانية إطلاق استراتيجية وطنية جديدة تُعنى بصحة الرجال، لمعالجة قضايا مثل الانتحار، وإدمان الكحول، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع خطط للتعامل مع التحديات الصحية والنفسية والجسدية التي يواجهها الرجال بشكل خاص.

وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق، بأن الرجال في الأغلب يترددون في طلب المساعدة ويميلون لتحمل الألم بصمت، إضافة إلى كونهم أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات مقارنة بالنساء. عن «ديلي ميل»