محكمة فلبينية تدين عمدة سابقة بتهمة تهريب البشر

مانيلا - أ.ب

دانت محكمة فلبينية عمدة سابقة، يقول المسؤولون إنها صينية الجنسية، بتهم تتعلق بتهريب البشر، لمساعدتها في بناء مجمع غير قانوني للألعاب الإلكترونية، في شمال البلاد، حيث تم إجبار مئات الصينيين وأصحاب الجنسيات الأخرى على القيام بعمليات احتيال.

وقضت محكمة مدينة باسيج الإقليمية في مانيلا بسجن أليس جو مدى الحياة، بجانب سبعة فلبينيين وصينيين آخرين، كما أمرتهم بدفع غرامة بقيمة مليونَي بيسو (34 ألف دولار) لكل منهم، إضافة إلى تعويض عدد من ضحايا التهريب الذين تقدموا بشكاوى.

من جهتها، نفت جو كل التهم الموجهة إليها، وقالت إنها مواطنة فلبينية.