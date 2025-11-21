جورج بوش الابن يعتبر برنامج ابنته جينا «تافهاً»

أفادت جينا بوش، مقدمة برنامج «جينا وأصدقاؤها» على قناة «توداي» الأميركية، بأن المشاهدين قد لا يشاهدون والدها، الرئيس السابق جورج دبليو بوش، في برنامجها الحواري الصباحي في أي وقت قريب.

ومنذ أن غادرت زميلتها برنامج «توداي»، في يناير الماضي، استضافت جينا سلسلة من الضيوف بالتناوب.

في غضون ذلك، ظهر الرئيس السابق جورج بوش (79 عاماً)، أخيراً، في برنامج «مانينج كاست»، على شبكة «إن بي سي»، وعلى الرغم من ظهوره القصير عبر منصة «زووم»، لم يظهر الرئيس الأميركي السابق، حتى الآن، في برنامج ابنته كضيف مشارك.

وقالت جينا أول من أمس: «لقد طلبت منه ذلك بالفعل، وربما سأطلب منه علناً أن يأتي ويكون (صديقاً)، لأنه والدي».

وأشار مقدمو البرنامج إلى أن بوش لا يظهر كثيراً على شاشات التلفزيون، فردت قناة «توداي»: «حسناً، لقد قال إنه متقاعد، لذا فوجئنا مثل أي شخص آخر برؤيته في برنامج (مانينج كاست)».

وقالت زميلة جينا في القناة، سافانا غوثري، إن بوش لم يكن مضطراً إلى مغادرة منزله في تكساس من أجل ظهوره في برنامج «مانينج كاست»، لكن الظهور في برنامج ابنته يتطلب السفر إلى مدينة نيويورك، وقال أحد المعلقين: «لماذا لا تذهب (جينا) إلى تكساس وتقدم البرنامج من هناك؟».

وردت جينا بأنها لا تعتقد أن برنامج «جينا وأصدقاؤها» لديه هذا النوع من الميزانية، وقالت: «أعتقد أنه بالنسبة لرئيس سابق، يمكننا أن نجد الحل»، وأضافت: «حسناً، أنا متأكدة أنه سيظل يقول لا، إنه يقول أشياء مثل: (أنا لا أشاهد برنامجكم التافه)».

وعلى الرغم من أن بوش لا يرغب في الظهور في برامج «إن بي سي»، فإن العديد من أفراد عائلته انضموا إليها في الماضي، حيث ظهر زوج جينا، هنري هاغر، وشقيقتها التوأم باربرا بوش، والعديد من أبناء عمومتها.

وفي مارس الماضي، انضمت السيدة الأولى السابقة، لورا بوش، إلى ابنتها باربرا في لقاء خاص، وفي عام 2018، أجرت جينا أيضاً مقابلة مع والدها وجدها، في برنامج على قناة «توداي».

وفي عام 2021، ظهر الرئيس بوش في برنامج «جينا وأصدقاؤها» خلال فقرة عن الهجرة، وقال الرئيس لابنته أثناء البث: «أنا وأمك فخوران جداً بآرائك المستقلة، أنت تأخذين الوقت الكافي لفهم القضايا، ولا تخشين التعبير عن رأيك».

ولم تتردد جينا في مشاركة محادثات العائلة مع الجمهور على مر السنين، ففي أكتوبر روت قصة عشاء ليلة عيد الميلاد في منزل عائلة بوش الذي أدى إلى بكاء والدتها البالغة من العمر 79 عاماً.

وقالت في ذلك الوقت: «كان أبي يصرخ في وجوهنا، إننا لم نصدق ذلك، نظرنا إليه، فقال: (أمكم تمر بمرحلة صعبة، اذهبوا واعتذروا لها».

عن «ذا ميرور»