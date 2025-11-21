إريك ترامب يكشف حقيقة همسة بارون لبايدن في يوم تنصيب الرئيس

كشف إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن حقيقة الهمسة التي قالها شقيقه الأصغر، بارون، للرئيس السابق، جو بايدن، في يوم تنصيب والدهما رئيساً بداية العام الجاري.

وكان بارون (19 عاماً)، الطالب الجامعي في جامعة نيويورك، اقترب من بايدن أثناء مراسم التنصيب، وصافحه هو ونائبته كامالا هاريس، قبل أن يميل نحوه ليهمس في أذنه، ما أثار وقتها موجة واسعة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة ما قاله.

وانتشرت تلك اللحظة سريعاً عبر الإنترنت، وأثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتقد البعض أن بارون ربما استغل الفرصة ليقول شيئاً غير لطيف للرئيس المنتهية ولايته.

إلا أن إريك ترامب ظهر أخيراً في برنامج تلفزيوني، تقدمه الإعلامية الأميركية ميغين كيلي في ميامي، وتحدث عن حقيقة ما جرى في تلك المناسبة.

وقال إريك: «اتصلت ببارون ذات ليلة وسألته: ما الذي قلته لبايدن؟ فأخبرني بذلك، كان كلامه مهذباً جداً لدرجة أنني في البداية لم أستوعب ما قاله».

وأضاف: «على ما أعتقد، قال له شيئاً مثل: تهانينا القلبية، وأتمنى لك التوفيق، لقد كان كلاماً محترماً للغاية».

وأوضح إريك أن البعض ظن أن بارون ربما قال لبايدن عبارة مثل: «اذهب إلى الجحيم»، لكنه نفى ذلك تماماً، مؤكداً أن هذه ليست من صفاته، وأنه شخص شديد اللباقة ولا يمكن أن يوجه مثل هذا الكلام لأحد، وأشار إريك إلى أن بارون لم يُفصح له بدقة عن عبارته بالضبط احتراماً منه وتواضعاً.

إطراء وثناء

ورُصدت ردود فعل بايدن أثناء تلك اللحظة، فقد ابتسم في البداية عندما صافحه بارون، لكن تعابير وجهه أصبحت أكثر جدية للحظات عندما همس له الشاب بكلماته، وحظي بارون بالإطراء والثناء بعد أن صافح بايدن ونائبته، حيث رأى كثيرون أن هذا التصرف يُعدّ دليلاً على نبل بارون وتهذيبه، وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتربيته، مشيرين إلى الدور الكبير لوالدته ميلانيا ترامب في ذلك.

وكتب أحد المعلقين: «تأثرت كثيراً بهذه اللفتة من شاب صغير، تقدمه نحو بايدن ومصافحته يدلان على نضج ورقي حقيقيين، بارون جيد جداً»، وقال آخر: «يا له من شاب رائع، هذه اللفتة تخبرك بكل شيء، أحسنتِ يا ميلانيا».

صعوبات

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تقارير تتحدث عن صعوبات يواجهها بارون في جامعته بعد عودة والده إلى البيت الأبيض، حيث تشير بعض المصادر إلى تعرّضه لألقاب قاسية من قبل بعض زملائه، إلا أن ترامب أكّد خلال جولة «غولف» مع حفيدته كاي، أن ابنه «بخير».

كما أوردت تقارير أخرى في سبتمبر الماضي أن طابقاً كاملاً في برج ترامب تم إغلاقه لتوفير الخصوصية والأمان لبارون خلال موعد مع أحد الأصدقاء، نظراً إلى الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة حوله، وأكّدت المصادر أن هذا القرار جاء حفاظاً على سلامته وسلامة من يكون برفقته.

وعلى الرغم من عدم ظهوره علناً مع عائلته منذ مراسم التنصيب في يناير الماضي، فإن بارون يقضي أوقات فراغه مع العائلة كلما سمحت الظروف.

يذكر أن بارون يدرس إدارة الأعمال في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، ومن المتوقع أن يتخرج عام 2028. عن «ديلي ميل»

