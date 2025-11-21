تحليل: فوائد السحب على المكشوف في ألمانيا تصل إلى 20%

لايزال السحب على المكشوف من الحساب الجاري وسيلة باهظة الكُلفة للحصول على المال في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات تحليلية حديثة، أجراها موقع المقارنات «فيريفوكس»، أن البنوك تفرض في المتوسط فائدة قدرها 11.31% ضمن حدود السحب المتفق عليها، أما من يتجاوز هذا الحد فعليه دفع فائدة إضافية تبلغ في المتوسط 4.26 نقاط مئوية، ما يرفع إجمالي الفائدة في بعض الحالات إلى أكثر من 19.75%، واستند التحليل إلى بيانات هيئة الرقابة المالية الاتحادية «بافين» التي تشمل 6800 نموذج لحسابات جارية من نحو 1100 بنك ومصرف ادخار، وتبيّن أن السحب على المكشوف ممكن في 5207 من هذه النماذج بنسب فائدة واضحة.

وبحسب التحليل، تفرض بعض البنوك في حدود السحب على المكشوف المتفق عليها فوائد تصل إلى 15.31%، وتبرز بنوك تعاونية مثل «فولكس بنك» و«رايفايزن بنك» هنا بشكل خاص، حيث تضم قائمة أعلى 20 بنكاً، من حيث الفائدة على السحب 12 مؤسسة تعاونية، إلى جانب سبعة مصارف ادخار وبنك خاص واحد، وينطبق هذا التوزيع أيضاً على الفوائد المفروضة عند تجاوز الحد المسموح به.

وقال خبير التمويل في موقع «فيريفوكس»، أوليفر ماير: «في حين انخفضت فوائد الادخار، أخيراً - بفعل سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي - لايزال العملاء يدفعون فوائد مرتفعة للغاية عند السحب على المكشوف»، ونصح ماير العملاء بعدم التركيز فقط على فائدة السحب على المكشوف عند اختيار الحساب الجاري، بل أيضاً على الرسوم المتعلقة بإدارة الحساب واستخدام البطاقات وسحب النقود.