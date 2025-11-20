مسيّرة متطورة لردع الدببة في اليابان

بدأت محافظة جيفو اليابانية استخدام جهاز أطلق عليه مطوروه «مسيّرة الصيد» لردع الدببة، وأصدرت المُسيّرة صوت نباح كلاب عالياً أثناء تحليقها فوق بستان تعرض أخيراً لظهور متكرر لهذه الحيوانات البرية، وفي مرحلة ما، يُمكنها إطلاق مفرقعات صوتية لإبعاد الدببة عن المنطقة.

والجهاز الجديد، الذي يبدو غريباً، يُعدّ حلاً تقنياً متطوراً استخدمته، أخيراً، حكومة محافظة جيفو المحلية، لمنع الدببة من أكل التفاح والخوخ في بستان «فروتس بارك كوروتشي».

ووفقاً للمسؤول في إدارة الشؤون البيئية بالمحافظة، ناوفومي يوشيكاوا، الذي يشرف على التجربة، فإن الطائرة بدون طيار إجراء فوري للاستجابة لزيادة عدد مشاهدات الدببة في المنطقة، حيث زادت هذا الخريف بنحو ثمانية أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بدوره قال رئيس التعاونية المحلية للمزارع، ماساهيكو أماكي: «بينما كان صوت الطائرة بدون طيار يعلو في الأجواء، فإن الخوف من الدببة بقي موجوداً»، وحثت لافتة تحذيرية من الدببة، عند بداية مسار للمشي بالقرب من المزرعة، المتنزهين على عدم السير بمفردهم.