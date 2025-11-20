معظم السويسريين يرفضون ضريبة الميراث

من المتوقع أن يرفض ثلاثة أرباع الناخبين السويسريين ضريبة ميراث جديدة تستهدف كبار الأثرياء، وفقاً لاستطلاع رأي تم إجراؤه قبل التصويت في الاستفتاء الشعبي العام على القرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب مجموعة «تاميديا/20 دقيقة» الصحافية، فإن نسبة معارضي الخطة، التي طرحها الاشتراكيون الشباب، ارتفعت إلى 75%، بعد أن كانت 67% في استطلاع أُجري قبل شهر، وينصّ الاقتراح المقرر طرحه للتصويت الوطني في 30 نوفمبر الجاري، على فرض ضريبة مواريث بنسبة 50% على الأصول التي تتجاوز قيمتها 50 مليون فرنك سويسري، مع توجيه إيرادات هذه الضريبة نحو مبادرات تهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ.