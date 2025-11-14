الهند ترصد 5 مليارات دولار لدعم صادراتها المتأثرة بالضرائب الأميركية

أعلنت الهند رصد خمسة مليارات دولار لدعم القدرة التنافسية لصادراتها، التي تأثرت بشكل كبير بالضرائب العالية المفروضة عليها من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رداً على شرائها النفط الروسي.

وقالت الحكومة الهندية عقب اجتماعها، مساء أول من أمس، إن «دعماً سيُقدّم للقطاعات الأكثر تضرراً من التصعيد العالمي في الرسوم الجمركية».

ومن المقرر أن تتولى لجنة درس «العوائق البنيوية أمام الصادرات»، ونظام المساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عمالة كبيرة وتُصدّر منتجاتها للخارج. وسجل الاقتصاد الهندي (الخامس على مستوى العالم)، نمواً كبيراً وصل إلى 7.8% بين أبريل ويونيو 2025، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام وثقة المستهلكين.

لكن الضرائب الإضافية التي فرضها ترامب جعلت المحللين يتوقعون تباطؤاً في النمو بما بين 0.6 و0.8 درجة في حال عدم وجود سياسات دعم.

وفي نهاية أغسطس الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على كل البضائع الهندية، بهدف ثني نيودلهي عن شراء إمدادات من موسكو، معتبراً أن هذه المشتريات تُموّل حرب روسيا في أوكرانيا. وتُعدّ الهند من كبار مستوردي النفط الروسي، حيث يُشكّل في الوقت الراهن نحو ثلث واردات نيودلهي من الخام، لكن الهند خفضت مشترياتها من الخام الروسي المقرر تسليمه في ديسمبر.

وأتاح شراء النفط الروسي للهند توفير مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد، ما أبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبياً.