حفيد كيندي يعلن ترشحه لمجلس النواب الأميركي خلفاً لنائب مخضرم

أعلن جاك شلوسبرغ، حفيد الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، أنه سيترشح لمجلس النواب الأميركي العام المقبل، مؤكداً أنه يسعى إلى الحصول على مقعد مهم في نيويورك خلفاً للنائب الديمقراطي المخضرم، جيري نادلر، الذي شغل هذا المقعد لفترة طويلة.

وقال شلوسبرغ، البالغ 33 عاماً، في فيديو حملته الانتخابية الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً: «يجب أن يكون لهذه المنطقة ممثل قادر على الاستفادة من إبداع وطاقة ودافع المجتمع المحلي، وترجمتها إلى قوة سياسية في واشنطن».

وكان شلوسبرغ عبّر عن طموحاته السياسية مرات عدة، وقال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الترشح للكونغرس «أمر وارد بالتأكيد»، لافتاً إلى أنه يفكر في السير على خطى عائلته السياسية، وفي رسالة إلكترونية إلى مؤيديه، قال شلوسبرغ، وهو ديمقراطي، إن حملته الانتخابية ستنطلق رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان النائب جيري نادلر الذي يخدم في ولايته السابعة عشرة في الكونغرس، أكد أنه لن يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، مشيراً لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن مشرّعاً ديمقراطياً أصغر سناً في مقعده «ربما يمكنه أن يكون أفضل، وربما يمكنه مساعدتنا أكثر».

استعادة النفوذ

وشلوسبرغ محلل سياسي وكاتب نشرت أعماله في وسائل إعلامية، مثل صحيفة «واشنطن بوست»، ومجلة «بوليتيكو»، ينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الذين يتنافسون بالفعل على مقعد الدائرة الانتخابية الثانية عشرة في الكونغرس، التي تشمل منطقة «أبر ويست سايد» و«أبر إيست سايد» وميدتاون في مانهاتن.

ويأتي قرار شلوسبرغ بالترشح في الوقت الذي يأمل فيه الديمقراطيون استعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وبالتالي استعادة قدر من النفوذ التشريعي الذي يفتقرون إليه حالياً في معارضة أجندة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

واكتسب الديمقراطي الشاب عدداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال منشوراته المتكررة التي تتناول قضايا وطنية، بما في ذلك استهداف ابن عم والدته، وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور.

وفي الشهر الماضي، نشر شلوسبرغ على منصة «إنستغرام» صورة لزي «هالوين»، في إشارة إلى رسالة كينيدي «اجعل أميركا صحية مرة أخرى»، ووصفها بأنها تشمل القضاء على أمراض مثل الحصبة.

وكان شلوسبرغ التقى الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، في مناسبات عدة، بحضور والدته.

صعود صاروخي

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شلوسبرغ قوله: «لا يوجد شيء لا يستطيع حزبنا القيام به لمعالجة تكاليف المعيشة والفساد، والأزمة الدستورية التي نمر بها»، مضيفاً: «لكن بدون السيطرة على الكونغرس، لا يوجد شيء تقريباً يمكننا القيام به».

ويأتي دخول شلوسبرغ إلى السياسة في الكونغرس في أعقاب الصعود الصاروخي لشخصية شابة أخرى من جيل الألفية في نيويورك، وهو زهران ممداني (34 عاماً)، عضو مجلس النواب الذي انتُخب الأسبوع الماضي عمدة لمدينة نيويورك، وقال شلوسبرغ لصحيفة «نيويورك تايمز»: «إذا كان هناك شيء مشترك بيني وبين زهران ممداني، فهو أننا نحاول أن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نلتقي بالناس في أحيائهم، ونتواصل معهم في مدينة نيويورك، ونكون حاضرين ومستعدين للتفاعل معهم». عن «الغارديان»

مواقف كوميدية

لفت جاك شلوسبرغ، حفيد الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي بمواقفه الكوميدية، ومقاطع الفيديو الساخرة التي ينشرها لشخصيات مثل السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، وتشير تقارير أولية إلى احتمال بروز شريحة ديمقراطية واسعة خلال انتخابات مجلس النواب العام المقبل، تشمل نشطاء تقدميين، وربما مسؤولين محليين منتخبين، على الرغم من عدم صدور أي إعلانات رئيسة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يجذب السباق المفتوح على مقعد النائب الديمقراطي جيري نادلر في مانهاتن، اهتماماً وطنياً ومانحين كباراً، وستتشكل المنافسة بالفعل كاختبار لقوة الحزب الديمقراطي في إحدى أكثر دوائره الانتخابية ولاء للحزب.

. قرار شلوسبرغ بالترشح يأتي في وقت يأمل الديمقراطيون استعادة السيطرة على مجلس النواب.