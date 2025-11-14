بعد انتظار دام 50 يوماً.. نائبة تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس

بعد 50 يوماً من فوزها بمقعد في الكونغرس الأميركي، بات بالإمكان للنائبة المنتخبة، أديليتا غريجالفا، الآن أن تبدأ عملها نائبة عن دائرتها في الهيئة التشريعية، وأدت النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا اليمين الدستورية رسمياً، أول من أمس، مع عودة أعضاء مجلس النواب إلى مبنى الكابيتول لبحث خطة لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية بعد إغلاق قياسي.

وفي حديثها مع برنامج «كل الأمور في الاعتبار»، الثلاثاء الماضي، قالت غريجالفا، إن دعمها للجهود الرامية إلى الكشف عن ملفات جيفري إبستين لعب دوراً في انتظارها لتولي منصبها.

وقالت غريجالفا: «أعتقد أن هناك صلة بين الأمرين بالتأكيد، وقد أدى ذلك إلى حرمان أكثر من 800 ألف من سكان أريزونا من التمثيل خلال الأسابيع السبعة الماضية».

وخلال حملتها الانتخابية، وعدت غريجالفا بالتوقيع على عريضة من الحزبين لإجبار مجلس النواب على التصويت على الكشف عن ملفات جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، وقد أوفت بوعدها هذا بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، حيث انضمت المشرعة إلى 218 نائباً وقّعوا على عريضة لإجراء هذا التصويت، وهو جهد قاده النائب توماس ماسي، وهو جمهوري عن ولاية كنتاكي، والنائب رو خانا، وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا.

وجاءت مراسم أداء اليمين بعد أن أثارت ثلاث رسائل بريد إلكتروني نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، أسئلة جديدة حول مدى علاقة الرئيس دونالد ترامب بالمليونير المدان، قبل وفاته في عام 2019.

وأدى الصراع حول تأخير أداء اليمين الدستورية إلى تحفيز الديمقراطيين، الذين اتهموا رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، بالمماطلة من أجل تأجيل التصويت، ورفض جونسون هذه الاتهامات.

وكان رئيس مجلس النواب قد صرح سابقاً بأنه سيقوم بتنصيب الفائزة في انتخابات أريزونا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، لكنه قال لاحقاً إنه لن يفعل ذلك إلا بعد إعادة فتح الحكومة. وأبقى جونسون الأعضاء بعيداً خلال إغلاق الحكومة، وكانت آخر جلسة تشريعية للمجلس يوم الأربعاء 19 سبتمبر.

وفازت غريجالفا بمقعدها في 23 سبتمبر في انتخابات خاصة لتمثيل الدائرة الانتخابية السابعة لولاية أريزونا، وهي دائرة حدودية تشمل أجزاء من توكسون، وخلال تلك الفترة، عملت غريجالفا وديمقراطيون آخرون على مقابلة جونسون، حيث توجهوا إلى مكتبه وفي بعض الحالات واجهوه.

وقالت غريجالفا لـ«إن بي آر»، الشهر الماضي: «ليس لديّ موظفون والهواتف لا تعمل. ولا أمتلك حتى جهاز كمبيوتر»، مضيفة: «ليس لدي بريد إلكتروني حكومي». عن «إن بي آر»