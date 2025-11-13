تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالفساد

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أمس، تعليق مهام وزير العدل، جيرمان غالوشينكو، الذي شغل حقيبة الطاقة سابقاً، على خلفية فضيحة فساد كبرى تهز قطاع الطاقة في البلاد.

وقالت سفيريدينكو عبر منصات التواصل الاجتماعي: «تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو وزيراً للعدل»، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل «منافع شخصية» من تيمور مينديتش، الحليف الرئيس للرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي، ليودميلا سوجاك، ستتولى منصب وزير الطاقة.