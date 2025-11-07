ألمانيا تعيد تفعيل برنامج دعم المساكن الجديدة

تعتزم الحكومة الألمانية تنشيط قطاع البناء عبر إعادة تفعيل برنامج دعم المساكن الجديدة، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة قبل أن يُلغى قبل سنوات.

ومن المقرر تخصيص 800 مليون يورو لدعم المنازل ذات الكفاءة الطاقية من فئة «EH55»، اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل، حيث تستهلك تلك المباني 55% فقط من الطاقة التي يحتاجها المنزل التقليدي.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة ألغت هذا الدعم عام 2022، بحجة أن هذا المعيار الطاقي أصبح رائجاً في السوق، وقررت حينها دعم معيار أكثر صرامة وكلفة وهو كفاءة الطاقة من فئة «40»، ونتيجة لذلك جمّد العديد من المستثمرين خططهم لبناء منازل «EH55».